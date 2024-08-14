В 159 учебных заведениях заменят пищеблоки: сколько денег выделил Кабмин на модернизацию

Кабинет Министров Украины утвердил распределение 1,5 миллиарда гривен на модернизацию школьных столовых в 2024 году. Денежные средства пойдут на закупку современного оборудования и проведение реконструкции или капитального ремонта пищеблоков в учебных заведениях. Об этом сообщает Минвосстановление.

Для получения субвенции школы подавали заявки через систему DREAM, которая автоматически ранжировала проекты по их важности. Одним из требований было софинансирование из местного бюджета.

Комиссия Министерства образования и науки, в которую входили независимые эксперты, оценивала соответствие заявок требованиям. Окончательный отбор проектов проходил с участием представителей областных военных администраций и общин.

Ожидается, что к концу учебного года все 159 школ, получившие финансирование, будут полностью обновлены пищеблоки, оснащены современным оборудованием.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины утвердил порядок и условия предоставления субвенции для реализации реформы "Новая украинская школа". Ее размер в 2024 году составляет 1,5 миллиарда гривен.

За эти деньги закупят компьютерное и мультимедийное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, географии, естественных наук и мебели.

Также в апреле правительство утвердило механизм распределения финансирования на обустройство безопасных образовательных пространств в учебных заведениях в 2024 году. Регионы в этом году получат дополнительно 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах. Наибольшее финансирование правительство выделило для областей, приближенных к зоне боевых действий.

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