У 159 закладах освіти замінять харчоблоки: скільки грошей виділив Кабмін на модернізацію

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень у 2024 році. Кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання та проведення реконструкції або капітального ремонту харчоблоків у навчальних закладах. Про це повідомляє Мінвідновлення.

Для отримання субвенції школи подавали заявки через систему DREAM, яка автоматично ранжувала проекти за їхньою важливістю. Однією з вимог було співфінансування з місцевого бюджету.

Комісія Міністерства освіти і науки, до якої входили незалежні експерти, оцінювала відповідність заявок вимогам. Остаточний відбір проектів відбувався за участю представників обласних військових адміністрацій та громад.

Очікується, що до кінця навчального року всі 159 шкіл, які отримали фінансування, матимуть повністю оновлені харчоблоки, оснащені сучасним обладнанням.

Нагадаємо раніше Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання субвенції для реалізації реформи "Нова українська школа". Її розмір у 2024 році становить 1,5 мільярда гривень.

За ці гроші закуплять компʼютерне й мультимедійне обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук та меблі.

Також у квітні Урядзатвердив механізм розподілу фінансування на облаштування безпечних освітніх просторів у закладах освіти у 2024 році. Регіони цьогоріч отримають додатково 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій.

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