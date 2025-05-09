Правительство утвердило первое распределение субвенции на модернизацию пищеблоков: 15 проектов получат финансирование

Кабинет министров Украины утвердил распоряжение по распределению субвенции на модернизацию пищеблоков в учебных заведениях в 2025 году. На эти нужды в этом году предусмотрено 960 млн грн, а первое распределение средств составило 194,1 млн грн для 15 проектов, отобранных на конкурсной основе.

Об этом пишет Правительственный портал.

Согласно решению правительства, финансирование будет направлено на модернизацию столовых и пищеблоков в заведениях общего среднего образования, а также военных, военно-морских и спортивных лицеях.

Как происходил отбор проектов

Проектные предложения собирались через государственную платформу DREAM, которая автоматически формировала рейтинговый список в соответствии с приоритетами, определенными балльной системой. Комиссия Министерства образования и науки Украины, в состав которой вошли независимые эксперты, осуществляла оценку соответствия заявок требованиям.

Окончательный отбор проводился на заседаниях комиссии с участием представителей областных военных администраций и территориальных общин.

Кто может претендовать на субвенцию:

Военные лицеи и лицеи с усиленной военно-физической подготовкой;

Учебные заведения с количеством учащихся от 200 человек (или от 100 учащихся для школ, единственных в общине);

Школы, работающие в очном или смешанном формате, имеют обустроенные укрытия или планируют их обустроить до конца года.

Обязательные условия для участия:

Наличие утвержденной проектной документации и ее экспертизы"

Техническая готовность к внедрению модели "Опорная кухня" для логистики питания;

Гарантия софинансирования местных бюджетов.

Проекты, не получившие финансирование на первом этапе, могут подаваться повторно — отбор продолжается.

Субвенция позволит модернизировать пищеблоки, улучшить качество и безопасность детей в школах, а также улучшить инфраструктуру военных лицеев.

Напомним, в начале марта Кабмин принял решение о дофинансировании 75 проектов из модернизации школьных пищеблоков, которые начались в 2024 году и уже выполнены по меньшей мере на 40%.