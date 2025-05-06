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Правительство выделяет средства на медицинские автомобили и модернизацию школьных пищеблоков

модернизация
Заседание правительства/Telegram

Правительство выделило более 26 миллионов гривен на закупку современных медицинских автомобилей и почти 5 миллионов – на обновление школьных пищеблоков в общинах Днепропетровщины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Обновление автопарка медиков означает оперативность реагирования, что часто является ключевым для спасения жизни человека", — отметил премьер. Он подчеркнул, что государство и дальше будет уделять внимание этой сфере.

Кроме того, правительство распределяет 4,9 миллиона гривен субвенций общинам Днепропетровской области по модернизации пищеблоков в школах Финансирование предоставляет Всемирная продовольственная программа ООН.

Шмигаль также сообщил, что уже сейчас 1,6 миллиона учащихся начальных классов получают бесплатное питание. С сентября эта программа охватит всех школьников в прифронтовых регионах, а в дальнейшем будет постепенно расширяться на всю страну.

В начале марта Кабмин принял решение о дофинансировании 75 проектов по модернизации школьных пищеблоков, которые начались в 2024 году и уже выполнены по меньшей мере на 40%.

Напомним, в прошлом году Кабмин утвердил распределение 1,5 миллиарда гривен на модернизацию школьных столовых. Денежные средства пойдут на закупку современного оборудования и проведение реконструкции или капитального ремонта пищеблоков в учебных заведениях.

Автор:
Татьяна Гойденко