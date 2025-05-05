В 11 областях Украины обновили 66 школ при поддержке ЕС и ПРООН

Минразвития совместно с ЕС и ПРООН завершили реализацию проекта EU4UASchools: Build Back Better, в рамках которого обновили 66 школ в 11 пострадавших от войны областях, вернув к обучению более 21 600 учеников и учителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как обновили школы

В рамках проекта "EU4UASchools: Build Back Better" модернизировано 66 школ в 11 областях Украины, пострадавших в результате войны. Благодаря этому более 21 600 учеников и учителей смогли вернуться в безопасный и комфортный учебный процесс.

В девяти школах Николаевщины и Житомирщины обустроили укрытие, что позволило 1979 ученикам и 300 педагогам восстановить очное обучение.

Кроме того, в 112 образовательных учреждениях обновлена учебная среда — приобретены современные парты, стулья, шкафы и доски, чтобы обеспечить детям более качественные условия обучения.

"Восстанавливая школы, мы не только создаем современные образовательные пространства. Мы обеспечиваем возможность для общин жить и развиваться даже во время войны", — подчеркнул Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины.

Напомним, Кабмин утвердил финансирование 60 проектов обустройства укрытий в заведениях общего среднего образования. Эти укрытия расположены в общинах, относящихся к зонам с высоким и очень высоким уровнем рисков. Субвенция на укрытие в этом году составляет рекордные 6,2 млрд. грн.

В январе общины имели возможность подать заявки на строительство и ремонт укрытий в школах и профессионально-технических учебных заведениях. Размер субвенции в этом году составляет 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн из них будут направлены на завершение проектов, начатых в 2024 году.