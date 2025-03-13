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В Буче приступили к строительству новой школы: сколько учеников она сможет принять
В Буче стартовало строительство новой школы №2, сейчас проводится демонтаж старого здания.
Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.
О строительстве школы в Буче
На месте старого здания построят двухэтажную школу с 32 классами, актовым залом и пищеблоком. Просторные классы и современное оборудование обеспечат комфортные условия для 402 учащихся, отметил Федорук.
Проект реализуют совместно Бучанский городской совет и Европейский инвестиционный банк при поддержке правительства Украины.
О подземных школах в Украине
Подземные школы – это не только укрытие, но и полноценные образовательные пространства, гарантирующие стабильное обучение даже в самых сложных условиях.
Подземные школы строят в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской, Сумской областях .
Заметим, что Харьков был первым прифронтовым городом, где местные власти начали тестировать подземное обучение. Так, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.
В Николаевской области появились две подземные школы, обеспечивающие безопасное офлайн-обучение даже во время продолжительных воздушных тревог.