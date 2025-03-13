В Буче приступили к строительству новой школы: сколько учеников она сможет принять

В Буче стартовало строительство новой школы №2, сейчас проводится демонтаж старого здания.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.

О строительстве школы в Буче

На месте старого здания построят двухэтажную школу с 32 классами, актовым залом и пищеблоком. Просторные классы и современное оборудование обеспечат комфортные условия для 402 учащихся, отметил Федорук.

Проект реализуют совместно Бучанский городской совет и Европейский инвестиционный банк при поддержке правительства Украины.

О подземных школах в Украине

Подземные школы – это не только укрытие, но и полноценные образовательные пространства, гарантирующие стабильное обучение даже в самых сложных условиях.

Подземные школы строят в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской, Сумской областях .

Заметим, что Харьков был первым прифронтовым городом, где местные власти начали тестировать подземное обучение. Так, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.

В Николаевской области появились две подземные школы, обеспечивающие безопасное офлайн-обучение даже во время продолжительных воздушных тревог.