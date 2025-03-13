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У Бучі розпочали будівництво нової школи: скільки учнів вона зможе прийняти
У Бучі стартувало будівництво нової школи №2, наразі проводиться демонтаж старої будівлі.
Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.
Про будівництво школи у Бучі
На місці старої будівлі зведуть двоповерхову школу з 32 класами, актовою залою та харчоблоком. Просторі класи і сучасне обладнання забезпечать комфортні умови для 402 учнів, зазначив Федорук.
Проєкт реалізують спільно Бучанська міська рада та Європейський інвестиційний банк за підтримки уряду України.
Про підземні школи в України
Підземні школи — це не лише укриття, а й повноцінні освітні простори, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.
Підземні школи наразі будують у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській (Кривий Ріг), Херсонській, Чернігівській, Сумській областях.
Зауважимо, що Харків був першим прифронтовим містом, де місцева влада почала тестувати підземне навчання. Так, у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.
У Миколаївській області з’явилися дві підземні школи, що забезпечують безпечне офлайн-навчання навіть під час тривалих повітряних тривог.