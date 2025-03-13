У Бучі розпочали будівництво нової школи: скільки учнів вона зможе прийняти

У Бучі стартувало будівництво нової школи №2, наразі проводиться демонтаж старої будівлі.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Про будівництво школи у Бучі

На місці старої будівлі зведуть двоповерхову школу з 32 класами, актовою залою та харчоблоком. Просторі класи і сучасне обладнання забезпечать комфортні умови для 402 учнів, зазначив Федорук.

Проєкт реалізують спільно Бучанська міська рада та Європейський інвестиційний банк за підтримки уряду України.

Про підземні школи в України

Підземні школи — це не лише укриття, а й повноцінні освітні простори, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.

Підземні школи наразі будують у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській (Кривий Ріг), Херсонській, Чернігівській, Сумській областях.

Зауважимо, що Харків був першим прифронтовим містом, де місцева влада почала тестувати підземне навчання. Так, у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.

У Миколаївській області з’явилися дві підземні школи, що забезпечують безпечне офлайн-навчання навіть під час тривалих повітряних тривог.