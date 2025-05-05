У 11 областях України оновили 66 шкіл за підтримки ЄС і ПРООН

Мінрозвитку спільно з ЄС та ПРООН завершили реалізацію проєкту “EU4UASchools: Build Back Better”, в межах якого оновили 66 шкіл у 11 постраждалих від війни областях, повернувши до навчання понад 21 600 учнів і вчителів.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Як оновили школи

У межах проєкту “EU4UASchools: Build Back Better” модернізовано 66 шкіл у 11 областях України, що постраждали внаслідок війни. Завдяки цьому понад 21 600 учнів і вчителів змогли повернутися до безпечного та комфортного навчального процесу.

У дев’яти школах Миколаївщини та Житомирщини облаштували укриття, що дало змогу 1 979 учням і 300 педагогам відновити очне навчання.

Окрім того, в 112 освітніх закладах оновлено навчальне середовище — придбано сучасні парти, стільці, шафи та дошки, аби забезпечити дітям якісніші умови для навчання.

"Відновлюючи школи, ми не тільки створюємо сучасні освітні простори. Ми забезпечуємо можливість для громад жити й розвиватись навіть під час війни", - , – підкреслив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, Кабмін затвердив фінансування 60 проектів облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Ці укриття розташовані в громадах, що належать до зон із високим і дуже високим рівнями ризиків. Субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 млрд грн.

У січні громади мали можливість подати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах і професійно-технічних навчальних закладах. Розмір субвенції цьогоріч становить 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн з них спрямують на завершення проектів, розпочатих 2024 року.