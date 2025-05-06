Уряд виділяє кошти на медичні автомобілі та модернізацію шкільних харчоблоків

Уряд виділив понад 26 мільйонів гривень на закупівлю сучасних медичних автомобілів і майже 5 мільйонів — на оновлення шкільних харчоблоків у громадах Дніпропетровщини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини", — зазначив прем’єр. Він наголосив, що держава й надалі приділятиме увагу цій сфері.

Крім того, уряд розподіляє 4,9 мільйона гривень субвенцій громадам Дніпропетровської області для модернізації харчоблоків у школах. Фінансування надає Всесвітня продовольча програма ООН.

Шмигаль також повідомив, що вже зараз 1,6 мільйона учнів початкових класів отримують безкоштовне харчування. Із вересня ця програма охопить усіх школярів у прифронтових регіонах, а в подальшому буде поступово розширюватися на всю країну.

На початку березня Кабмін ухвалив рішення про дофінансування 75 проєктів з модернізації шкільних харчоблоків, які розпочалися у 2024 році та вже виконані щонайменше на 40%.

Нагадаємо, торік Кабмін затвердив розподіл 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень. Кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання та проведення реконструкції або капітального ремонту харчоблоків у навчальних закладах.