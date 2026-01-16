Запланована подія 2

Столичные школы уходят на каникулы из-за ситуации с безопасностью

школа, обучение, реформа
В Киеве школьные каникулы начнутся с 19 января / Freepik

С 19 января в столичных школах начнутся каникулы, которые продлятся до 1 февраля. Решение было принято на Совете обороны города Киева в соответствии с постановлением правительства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Каникулы в школах Киева

"Эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что главной заботой остается безопасность детей и обеспечение непрерывного обучения даже в сложных условиях. В то же время город обязан соблюдать постановление правительства.

Ранее сообщалось, что ОВА и центральные органы власти должны в кратчайшие сроки решить, переводить ли школы на дистанционное обучение или продолжать каникулы.

Отмечалось, что дистанционное обучение в условиях нестабильного энергоснабжения и слабой связи не гарантирует доступ к образованию всех учащихся. Также педагоги, которые вовлечены в дежурства в пунктах несокрушимости и укрытиях, не могут полноценно проводить онлайн-уроки.

В школах со стабильным отоплением и укрытиями возможно организованное пребывание детей, лагеря, кружки, спортивные секции и консультации по отдельным предметам.

Также премьер-министр Юлия Свириденко также отмечала, что в Киеве МОН совместно с КГГА должны продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, при этом решение не касается заведений дошкольного образования.

Автор:
Ольга Опенько