AI Лидеры

AI Лидеры
Количество таможенных нарушений в Украине выросло на 16%: обнаружено сделок на 718 млн грн

Таможенники изъяли промышленные товары на 101 млн грн за три месяца / Государственная таможенная служба Украины

За первый квартал 2026 года таможенные органы Украины зафиксировали 2 855 нарушений таможенных правил, общая сумма которых составляет 718 млн грн. Показатель количества выявленных правонарушений вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По данным ведомства, в 1081 деле о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на 134 млн гривен. В частности:

  • промышленных товаров на 101 млн. грн;
  • продовольственных товаров на 21 млн. грн;
  • транспортных средств более чем на 11 млн грн;
  • валюты на 0,8 млн. грн.

По 287 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 9 млн грн, взыскано в Госбюджет 15 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

На рассмотрение в суды передано 1 464 дела о нарушении таможенных правил на рекордную сумму более 536 млн грн.

Благодаря результативному рассмотрению дел в судебных инстанциях, включая производство прошлых периодов, на нарушителей наложено взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на общую сумму 4,42 млрд. грн.

Фото 2 — Количество таможенных нарушений в Украине выросло на 16%: обнаружено сделок на 718 млн грн

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.

Автор:
Татьяна Бессараб
