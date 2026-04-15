Количество таможенных нарушений в Украине выросло на 16%: обнаружено сделок на 718 млн грн
За первый квартал 2026 года таможенные органы Украины зафиксировали 2 855 нарушений таможенных правил, общая сумма которых составляет 718 млн грн. Показатель количества выявленных правонарушений вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По данным ведомства, в 1081 деле о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на 134 млн гривен. В частности:
- промышленных товаров на 101 млн. грн;
- продовольственных товаров на 21 млн. грн;
- транспортных средств более чем на 11 млн грн;
- валюты на 0,8 млн. грн.
По 287 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 9 млн грн, взыскано в Госбюджет 15 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.
На рассмотрение в суды передано 1 464 дела о нарушении таможенных правил на рекордную сумму более 536 млн грн.
Благодаря результативному рассмотрению дел в судебных инстанциях, включая производство прошлых периодов, на нарушителей наложено взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на общую сумму 4,42 млрд. грн.
Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.