Кількість митних порушень в Україні зросла на 16%: виявлено оборудок на 718 млн грн

Упродовж першого кварталу 2026 року митні органи України зафіксували 2 855 порушень митних правил, загальна сума яких становить 718 млн грн. Показник кількості виявлених правопорушень зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними відомства, у 1 081 справі про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 134 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на 101 млн грн;

продовольчих товарів на 21 млн грн;

транспортних засобів на понад 11 млн грн;

валюти на 0,8 млн грн.

У 287 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 9 млн грн, стягнуто до Держбюджету 15 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до судів передано 1 464 справи про порушення митних правил на рекордну суму понад 536 млн грн.

Завдяки результативному розгляду справ у судових інстанціях, включаючи провадження минулих періодів, на порушників накладено стягнення у вигляді конфіскації товарів та штрафів на загальну суму 4,42 млрд грн.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.