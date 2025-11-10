Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Готівковий курс:

USD

42,08

41,97

EUR

48,86

48,68

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Митники за 10 місяців виявили порушень на 10,7 млрд грн

гривні
Митники виявили порушень на 10,7 млрд грн / Shutterstock

За 10 місяців 2025 року митні органи України зафіксували 8 084 порушення митних правил на загальну суму 10,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

У рамках 2 934 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 966 млн грн, зокрема:

  • промислові товари — 668 млн грн;
  • транспортні засоби — понад 169 млн грн;
  • валюта — 69 млн грн;
  • продовольчі товари — 60 млн грн.
Фото 2 — Митники за 10 місяців виявили порушень на 10,7 млрд грн

У 1 777 справах митницями застосовано адміністративні штрафи на суму 52 млн грн, з яких до Державного бюджету вже стягнуто 51 млн грн. Ці справи включають й ті, що були відкриті у попередні періоди.

На розгляд до суду передано 4 613 справ про порушення митних правил на суму понад 10,3 млрд грн. За результатами судових рішень, у тому числі щодо справ минулих періодів, накладено стягнень (конфіскації товарів та штрафи) на 4 млрд грн.

Додамо, що за дев'ять місяців 2025 року митні органи виявили 7 289 порушень митних правил на суму понад 10,3 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко