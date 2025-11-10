Митники за 10 місяців виявили порушень на 10,7 млрд грн

За 10 місяців 2025 року митні органи України зафіксували 8 084 порушення митних правил на загальну суму 10,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

У рамках 2 934 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 966 млн грн, зокрема:

промислові товари — 668 млн грн;

транспортні засоби — понад 169 млн грн;

валюта — 69 млн грн;

продовольчі товари — 60 млн грн.

У 1 777 справах митницями застосовано адміністративні штрафи на суму 52 млн грн, з яких до Державного бюджету вже стягнуто 51 млн грн. Ці справи включають й ті, що були відкриті у попередні періоди.

На розгляд до суду передано 4 613 справ про порушення митних правил на суму понад 10,3 млрд грн. За результатами судових рішень, у тому числі щодо справ минулих періодів, накладено стягнень (конфіскації товарів та штрафи) на 4 млрд грн.

Додамо, що за дев'ять місяців 2025 року митні органи виявили 7 289 порушень митних правил на суму понад 10,3 млрд грн.