Таможенники за 10 месяцев выявили нарушений на 10,7 млрд грн

За 10 месяцев 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 8084 нарушения таможенных правил на общую сумму 10,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

В рамках 2934 дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму 966 млн грн, в частности:

промышленные товары - 668 млн грн;

транспортные средства – более 169 млн грн;

валюта - 69 млн грн;

продовольственные товары - 60 млн грн.

В 1777 делах таможнями применены административные штрафы на сумму 52 млн грн, из которых в Государственный бюджет уже взыскано 51 млн грн. Эти дела включают и открытые в предыдущие периоды.

На рассмотрение в суд передано 4613 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 10,3 млрд грн. По результатам судебных решений, в том числе по делам прошлых периодов, наложены взыскания (конфискации товаров и штрафы) на 4 млрд грн.

За девять месяцев 2025 года таможенные органы выявили 7 289 нарушений таможенных правил на сумму более 10,3 млрд грн.