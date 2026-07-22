Sony та Mitsubishi створюють спільну ШІ-компанію для автоматизації заводів

Японські корпорації Mitsubishi Electric Corp. та Sony Group Corp. оголосили про створення спільного підприємства для надання послуг з автоматизації фабрик і заводів. Нова компанія поєднає досвід обох виробників у галузях штучного інтелекту та сенсорів зображення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Нова компанія під назвою Advanced Vision Solutions розпочне роботу у жовтні 2026 року. У ній Mitsubishi утримуватиме 60% акцій, а Sony — 40%.

Розвиток "фізичного ШІ" та вихід на ринок автоматизації

Партнерство дозволить Mitsubishi використати передові технології сенсорів Sony для зміцнення позицій на ринку автоматизації. Там компанія конкурує з японськими виробниками Fanuc, Omron і Yaskawa Electric, а також із глобальними гігантами Siemens та Rockwell Automation.

Для Sony угода є можливістю диверсифікувати клієнтську базу свого підрозділу сенсорів через уповільнення попиту з боку виробників смартфонів. Компанія планує просувати на ринку інтелектуальні сенсори зображення (Intelligent Vision Sensors) разом із платформою аналізу зображень Aitrios.

Створення спільного підприємства відбулося за тиждень після того, як генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг закликав японські компанії активно долучатися до розвитку "фізичного ШІ", щоб не втратити конкурентоспроможність.

Нагадаємо, японський автовиробник Nissan Motor оголосив про стратегічне рішення оснастити 90 відсотків своїх майбутніх моделей системами автономного водіння на базі штучного інтелекту. Компанія розраховує, що цей крок допоможе відновити продажі та досягти показника у мільйон реалізованих авто в США та Китаї щорічно.

Водночас компанія Google розпочне впроваджувати свого ШІ-асистента Gemini в автомобілях із системою Google built-in. Оновлення дозволить водіям керувати навігацією, повідомленнями, мультимедіа та функціями авто за допомогою голосових команд.