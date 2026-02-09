Замовлення на перевезення: "Укрзалізниця" може перейти на європейську модель фінансування

"Укрзалізниця" може перейти на європейську модель фінансування. Мова про державне замовлення на пасажирські перевезення (PSO). Це допоможе стабілізувати фінансовий стан компанії та компенсувати збитки від низьких тарифів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на слова заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Балести під час воркшопу, який організували Світовий банк, ЄБРР та Мінрозвитку.

Балеста презентував комплекс можливих короткострокових і довгострокових заходів, спрямованих на розвиток галузі та покращення фінансового становища "Укрзалізниці".

Фото: Олексій Балеста

"Одним із важливих кроків для підтримки фінансової стабільності "Укрзалізниці" має стати запровадження державного замовлення на пасажирські перевезення всередині країни. У першому кварталі 2026 року маємо представити рішення, яке дозволить компенсувати різницю між собівартість перевезень і чинними тарифами. Це стане першим перехідним кроком до повноцінної системи PSO відповідно до європейських стандартів", — наголосив заступник мністра Олексій Балеста.

Як повідомив голова наглядової ради АТ УЗ Гепард Хафер,під час цього заходу було представлено План корпоративної трансформації та управління "Укрзалізниці", метою якого є наступне:

Фінансова стабільність. Розробка та впровадження цільової моделі. Корпоративне управління та доброчесність. Раціоналізація активів та зміцнення балансу. Доступ до інфраструктури та внески до Багаторічного інфраструктурного контракту (MAIC) Пасажирські перевезення (запуск PSO) Інвестиційна підтримка відновлення/стійкості. Цифрова система прозорості та управління.

Нагадаємо, раніше Балеста заявляв, що АТ "Укрзалізниця" закінчить 2026 рік з дефіцитом бюджету в 38 млрд грн навіть після оптимізації витрат на 10,2 млрд грн. Частину збитків покриє держбюджет, решту — через підвищення тарифів на вантажні перевезення, йдеться лише про параметри та строки індексації.