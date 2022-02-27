Окупанти намагалися проїхати у фурах АТБ у Миколаїв – розпочався бій. В АТБ заявили, що їхні фури на місці

У компанії повідомили, що рух автоколон знаходиться під постійним контролем та GPS-моніторингом.

У Миколаєві наряд Національної гвардії України спільно з міським комісаром зупинили фури з маркуванням продуктової мережі АТБ. Під час огляду було виявлено війська окупантів. Почалася битва. Усі російські військові були знешкоджені. Про це повідомляє МВС України.

На запит Delo.ua в прес-службі компанії заявили, що це помилкова та фейкова інформація.

"Каналами комунікації починають розповсюджувати інформацію про нібито використання російськими військовими вантажних автомобілів АТБ для свого переміщення. Зокрема, що в Миколаєві на КПП було зупинено дві фури, в яких були російські військові. Під час бою вони були знищені. Це помилкова та фейкова" інформація!" — заявили у компанії.

У прес-службі додали, що діяльність транспортних автоколон компанії здійснюється у посиленому режимі. Рух автоколон знаходиться під постійним контролем та GPS-моніторингом. З усіма диспетчерами та водіями організовано оперативну комунікацію. Тому на сьогоднішній день усі транспортні засоби компанії АТБ працюють виключно на забезпечення населення продуктами харчування.

Нагадаємо, що магазини АТБ відкривають підвальні приміщення для укриття від обстрілу. Адреса найближчого до вас магазину з підвальним приміщенням можна знайти тут .