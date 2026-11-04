АРМА выставило на продажу 30 тонн арестованного подсолнечника: сколько хотят получить

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов выставило на продажу 30,26 тонны арестованных семян подсолнечника, хранящихся на Днепропетровщине. Стартовая цена актива составляет 310,6 тыс. грн. без НДС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

Речь идет о 30 260 кг подсолнечника урожая 2024 украинского происхождения. Продукция хранится на территории Новомосковского филиала ЧАО "Ориль-Лидер" в селе Китайгород Днепровского района Днепропетровской области.

По данным карты актива, масличность семян составляет 50%, влажность - 8%, мусорная примесь - 5,8%. Признаки заражения вредителями или наличия ГМО не зафиксированы.

Продукция находится в вертикальном силосе элеваторного типа. При осмотре признаков порчи, самосогревания, слежки или поражения вредителями не обнаружили.

Сколько стоит актив

Стартовая цена лота составляет 310600 грн без НДС. В пересчете это около 10,26 грн за килограмм семян.

Продажа проводят впервые в формате трехраундового английского аукциона через систему Prozorro.Продажи.

Предложения от потенциальных покупателей будут принимать до 20:00 9 ноября. Сам аукцион запланирован на 10 ноября в 11.45.

Напомним, ранее АРМА уже выставляла на продажу более 94 тонн арестованной агропродукции — семян рапса и подсолнечника и соевое нерафинированное масло. Всего за два года продажи арестованных активов через Prozorro.Продажи агентство перечислило в государственный бюджет более 770 млн грн, из которых 509 млн грн поступили непосредственно от реализации активов.