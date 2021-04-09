Суд арестовал яхту Медведчука, заходившую в Крым — СБУ

Херсонский городской суд 9 апреля наложил арест на одно из судов, которые, согласно документам, имеющимся у Службы безопасности Украины, принадлежат депутату Верховной Рады, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что следователи СБУ задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1 (порт приписки — Херсон). В частности, речь идет о заходах в порты аннексированного Россией Крыма.

"В рамках уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", — сообщают в СБУ.

В целом следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей в порты и терминалы Крымского полуострова.

Ведется расследование по части 1 статьи 111 (государственная измена), части 3 статьи 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), частям 1, 2 и 3 статьи 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее); а также статье 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса.

Документирование противоправной деятельности проводилось следственным управлением Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Напомним, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести, а президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении Медведчука, его жены, формальной собственницы ряда его активов и телеведущей Оксаны Марченко, супруги его соратника Тараса Козака Натальи Лавренюк, а также пяти граждан России и 19 юридических лиц. Против самого Козака санкции были введены еще 2 февраля. Все они обжаловали санкции против себя в Верховном суде.

При этом 29 января СНБО были утверждены и затем введены в действие Зеленским санкции против компании JET4U в лице двух юрлиц, зарегистрированных, в Португалии и Молдове. По данным СБУ, эти компании совершали полеты в Крым, а также в Россию в условиях запрета на полеты туда из Украины. В СМИ появилось также разъяснение, что речь, в частности, идет именно о полетах Медведчука и Козака в Москву.