Прокуратура требует арест Медведчука или залог в 300 млн грн — нардеп Ренат Кузьмин

Печерский районный суд Киева в четверг, 13 мая, будет избирать меру пресечения лидеру "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом сообщил народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Facebook.

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"Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку по сфабрикованному Генпрокуратурой делу о государственной измене и нарушении правил ведения войны. Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 млн 930 грн, что составляет почти 10 млн евро", — написал он в соцсети.

При этом нардеп сетует, что у Медведчука нет денег на залог, поскольку его счета под арестом из-за санкций.

"Для того, чтобы Медведчук не смог внести залог и оказался под стражей, президент Зеленский своим указом заблокировал все его счета, счета его супруги и предприятий, которыми они владеют. Вот вам истинное лицо действующей украинской власти, ежедневно разглагольствующей о правах человека и европейских стандартах правосудия", — подчеркнул депутат пророссийской партии.

Кузьмин также добавил, что 40 народных депутатов "ОПЗЖ" обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

"Теперь прокурору в процессе придется доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов", — отметил парламентарий.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене лидеру "ОПЗЖ" и куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, а также народному депутату Тарасу Козаку. Подозрение касается трех эпизодов.

Также СБУ обыскала дом Медведчука и офис его партии.

12 мая Медведчук прибыл в Офис генпрокурора. Политик пробыл на допросе около 2,5 часа. Против него открыли еще одно уголовное производство о нарушении правил ведения войны.

В Кремле же заявили, что считают ситуацию вокруг Медведчука внутренним делом Украины и оказывать ему какую-либо помощь вряд ли будут, да и за ней политик пока не обращался.