Медведчук прибыл за подозрением в Офис генпрокурора

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук приехал в среду в Офис генерального прокурора. Как передает "Интерфакс-Украина", политик заявляет, что с подозрением ему еще не знаком, а скрываться от следствия он не намерен.

"Иду в Генеральную прокуратуру. Услышал, что меня вызывают... Меня не было в Киеве... Когда узнали, что проходят обыски... с утра выехали и вернулись в Киев", — сказал нардеп журналистам.

Медведчук назвал свое уголовное преследование "действием, направленным в порядке политических репрессий" и сообщил, что на следственные действия в Офис генпрокурора с ним идут адвокаты.

"Я не могу комментировать по месторождениям и передаче информации... Подозрение не читал, мне его не вручали. Пока не могу говорить... Я не собираюсь скрываться, я готов защищаться, так как не чувствую своей вины", — заверил он.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он к тому, что в отношении него будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, Медведчук сказал: "Конечно, я готов".

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами. Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака. В то же время, по данным СБУ, сам Козак сбежал в Россию.

Еще одним эпизодом в ОГП назвали якобы передачу в августе 2020 года Медведчуком Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке.

В Кремле же заявили, что считают ситуацию вокруг Медведчука внутренним делом Украины и оказывать ему какую-либо помощь вряд ли будут, да и за ней политик пока не обращался.