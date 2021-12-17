В деле о бракованных катерах "Кузни на Рыбальском" появился новый подозреваемый

Следователи Государственного бюро расследований 17 декабря сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Министерства обороны по делу о поставке Вооруженным силам некачественных катеров "Кентавр". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Установлено, что должностное лицо в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" подделало и издало официальные документы, согласно которым окончательная сборка двух десантных катеров "Кентавр" с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными", — сказано в нем.

Следствие установило, что на самом деле такие испытания не проводились, и военный об этом знал. Более того, чиновник знал, что проект этих катеров не соответствовал требованиям самого Минобороны в части показателей водоизмещения, осадков, максимальной скорости и высоты надводного борта.

"Это было обусловлено многими ошибками при разработке проекта и некорректными решениями, которые допустил исполнитель – "Кузня на Рыбальском". Поэтому изготовленная некачественная продукция от исполнителя не должна была быть принята", — указывают в ГБР.

Бывшему чиновнику вменяют превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода, повлекшеее тяжкие последствия (часть 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса), а также выдачу заведомо ложных официальных документов по предварительному сговору группы лиц (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 366 УК). Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что 2 июля ГБР сообщило о подозрении бывшему заместителю министра обороны (2015-2019) Игорю Павловскому, главе правления "Кузни на Рыбальском" Валерию Шандре и еще двум бывшим начальникам департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Следствие подозревает чиновников в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет не только о боевых катерах, но и об автомобилях скорой помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли использоваться в ВСУ.

23 и 28 октября ГБР провело следственные эксперименты с этими катерами с привлечением судебных экспертов и судостроителей с военными. Они подтвердили несоответствие боевых катеров требованиям ВСУ.

2 декабря стало известно о первом приговоре по делу - в отношении начальника департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Андрея Араптанова.

Он полностью признал вину в согласовании закупки трех "Кентавров", приведшую к ущербу на 444 млн грн, и некачественных антиснайперских комплексов на 8,7 млн грн, раскаялся и заключил сделку со следствием.

Соломенский райсуд Киева учел, что Араптанов является участником АТО и был награжден Орденом Богдана Хмельницкого третьей степени, приговорив его к условному сроку — пять лет лишения свободы с испытательным сроком два с половиной года.

Напомним, что до ноября 2018 года бенефициаром завода "Кузня на Рыбальском" был тогдашний президент, а ныне депутат Верховной Рады Петр Порошенко. 15 ноября того года структуры Порошенко и бывшего тогда депутатом Рады Игоря Кононенко подписали документы о продаже "Кузни" компании бизнесмена Сергея Тигипко.