Дело о некачественной технике для ВСУ: Суд арестовал экс-замминистра обороны Павловского

Печерский районный суд Киева 12 июля избрал бывшему заместителю министра обороны (2015-2019) Игорю Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог в сумме более 475 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию из Госбюро расследований, суд рассмотрел соответствующее ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме.

Таким образом, Печерский райсуд избрал меру пресечения уже четырем подозреваемым по делу о продаже некачественной военной техники Вооруженным силам. Сам Павловский при этом заявил, что средств для оплаты залога у него нет, а решение суда он будет обжаловать.

Напомним, что 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления завода "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ.

7 июля суд арестовал по этому делу с альтернативой выхода под залог в сумме более 443 млн грн главу правления "Кузни на Рыбальском", бывшего министра промышленной политики и бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Валерия Шандру.

Отметим, что в рассматриваемый период бенефициаром завода был тогдашний президент Петр Порошенко, однако в ноябре 2018 года он продал его компании Сергея Тигипко.