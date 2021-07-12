Политика 40 минут назад

Дело о некачественной технике для ВСУ: Суд арестовал экс-замминистра обороны Павловского

На прошлой неделе был арестован по тому же делу глава киевского завода "Кузня на Рыбальском"

Игорь Павловский. Фото: скриншот видео Визит РТВ - Медийная компания Игорь Павловский. Фото: скриншот видео Визит РТВ - Медийная компания
Игорь Павловский. Фото: скриншот видео Визит РТВ - Медийная компания

Печерский районный суд Киева 12 июля избрал бывшему заместителю министра обороны (2015-2019) Игорю Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог в сумме более 475 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию из Госбюро расследований, суд рассмотрел соответствующее ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме.

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Таким образом, Печерский райсуд избрал меру пресечения уже четырем подозреваемым по делу о продаже некачественной военной техники Вооруженным силам. Сам Павловский при этом заявил, что средств для оплаты залога у него нет, а решение суда он будет обжаловать.

Напомним, что 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления завода "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

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Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ.

7 июля суд арестовал по этому делу с альтернативой выхода под залог в сумме более 443 млн грн главу правления "Кузни на Рыбальском", бывшего министра промышленной политики и бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Валерия Шандру.

Отметим, что в рассматриваемый период бенефициаром завода был тогдашний президент Петр Порошенко, однако в ноябре 2018 года он продал его компании Сергея Тигипко.

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