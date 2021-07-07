Политика 40 минут назад

Главу правления "Кузни на Рыбальском" Шандру арестовали на два месяца

Валерий Шандра арестован с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн грн

Фото: пресс-служба ГБР Фото: пресс-служба ГБР
Фото: пресс-служба ГБР

Сегодня, 7 июля 2021 года, Печерский суд избрал меру пресечения второму подозреваемому по делу о продаже для Вооруженных сил Украины (ВСУ) некачественной военной техники.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбацком" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн грн.

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В ГБР не назвали имя и фамилию арестованного, однако по делу об убытках госбюджету при поставках армии военной техники проходит глава правления "Кузни на Рыбальском" Валерий Шандра.

Ранее, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

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Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины.

В ГБР считают, что такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн грн.

Как сообщалось ранее, в январе Минобороны решило судиться с "Кузней на Рыбальском" из-за непоставки ему среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна". Завод, в свою очередь, решил подать встречный иск к министерству из-за спора вокруг корабля.

28 апреля ГБР провело обыски на предприятии. В "Кузне на Рыбальском" заявили, что считают такие действия попыткой его обанкротить.

Напомним, 15 ноября 2018 года структуры бывшего тогда президентом Петр Порошенко и бывшего тогда депутатом Верховной Рады Игоря Кононенко подписали документы о продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" компании Сергея Тигипко.

В сентябре 2019 года суд арестовал завод в рамках уголовного производства, открытого по заявлению юриста Андрея Портнова, заявившего о легализации и отмывании Порошенко преступных доходов и неуплате налогов при продаже завода. Однако в ноябре того же года апелляционный суд арест предприятия отменил.

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