"Кузня на Рыбальском" считает обыски ГБР свидетельством попыток обанкротить завод

Киевский завод "Кузня на Рыбальском" считает проведение 28 апреля Государственным бюро расследований обысков на предприятии свидетельством намерения властей обанкротить его. Об этом говорится в заявлении "Кузни".

"Маски-шоу, как в темные времена Януковича, которые ГБР и прокуратура устроили на предприятии 28 апреля, коллектив и менеджмент завода расценивают как еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии", — говорится в нем.

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Предприятие подчеркивает, что всегда добровольно предоставляет ГБР документы, и необходимости в силовом обыске не было.

"ГБР уже не один год терроризирует завод и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы "Кузня" не предоставила имеющиеся документы по их требованию. Следовательно, никакой юридической необходимости в обыске не было. Его истинная цель становится понятной ввиду того, что следователи вышли за пределы постановления знаменитого Печерского районного суда", — говорится в сообщении.

По утверждению компании, следователи при обыске незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением судьи Алексея Соколова в рамках уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны о строительстве трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин".

"Готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90%. Успешно завершены их швартовые и ходовые испытания. И вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины", — заявляет "Кузня на Рыбальском".

Предприятие подчеркивает, что добросовестно относится к выполнению своих контрактных обязательств, в условиях не всегда своевременных расчетов инвестирует в проекты собственные средств и даже привлекает кредитные ресурсы, "хотя давление власти и наложен год назад арест на имущественный комплекс "Кузни" отнюдь не способствует поиску дополнительных финансовых ресурсов".

"Вопреки распространяемым фейкам о якобы "сверхприбыльности" оборонных проектов они реализуются на грани рентабельности. За время участия завода в реализации военных заказов во время войны с Россией ни предыдущий, ни нынешний владелец не вывели с предприятия ни одной гривны дивидендов", — подчеркивают на заводе

В связи с этим "Кузня" намерена обжаловать действия правоохранителей в судах и приложить все усилия для выполнения контрактов с государством. По ее мнению, "системные незаконные действия власти" относительно завода ставят предприятие на грань остановки, угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывают обороноспособность страны.

"Государство сознательно и по политическим мотивам разрушает единственное предприятие, способное производить военные суда и которое играет чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности страны. Есть основания полагать, что разрушая отечественное производственное предприятие, власть или ее отдельные представители действуют в интересах отдельных государств", — сказано в заявлении.

В свою очередь, в ГБР сообщили, что бюро в рамках расследования дела по закупкам Минобороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам провело обыски не только на "Кузне", но и на ряде других предприятий, в том числе в подразделениях компании "Богдан Моторс".

По данным предварительного расследования, данные предприятия в течение 2015-2019 годов заключили с Минобороны крупные контракты на поставку в ВСУ военных автомобилей, оборудования и услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей.

В частности, контракты касались поставки более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251"; поставки более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан (МАЗ) 63172"; проведения ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" и "Кентавр".

"В ходе следствия изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Минобороны, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов", — заявили в ГБР.

Как указали в ведомстве, следственные действия были связаны с предоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации, и "цель обысков была достигнута".

Напомним также, что в январе Минобороны решило судиться с "Кузней на Рыбальском" из-за непоставки ему среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна". Завод, в свою очередь, решил подать встречный иск к министерству из-за спора вокруг корабля.