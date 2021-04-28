Суд подтвердил долг "Богдан Моторс" в 1,64 миллиарда перед Укрэксимбанком

Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотрел материалы дела о банкротстве частного акционерного общества "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" и утвердил реестр требований кредиторов. Долг перед Укрэксимбанком судом признан в размере 1,64 млрд грн, из них 748 млн обеспечены залогом имущества должника.

Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Как следует из судебных документов, производство по делу о банкротстве "Богдан Моторс" открыто в конце 2020 года.

Как ранее сообщали СМИ "Богдан Моторс" брала кредит в госбанке 2009 году на строительство автомобильных заводов в Черкассах и Луцке. Укрэксимбанк пытался взыскать с "Богдана" имущество в счет погашения этого кредита, но в 2018 году стороны договорились о 13-летней реструктуризации долга. Согласно соглашению, корпорация обязалась погасить кредит до 25 декабря 2031 года.

На 18 мая назначены сборы кредиторов "Богдан Моторс", решение которого должно быть отправлено в суд для принятия судебного решения.

На 16 июня суд назначил итоговое заседание на котром будет решен вопрос о санации должника, или о признании его банкротом и открытия ликыидационной процедуры, или же о закрытии производства о банкротстве.

Напомним, ранее компания "Богдан Моторс" заявляла, что оказалась в тяжелом финансовом состоянии поскольку 2020 год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта. В частности, проявились системные проблемы в самой отрасли и в экономике страны в целом, на что наложился общемировой кризис, вызванный пандемией Covid-19.