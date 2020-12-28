Промышленность 40 минут назад

Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс"

Автопроизводитель объясняет финансовое положение максимально неблагоприятным стечением обстоятельств в 2020 году

Фото: автосборочный завод №1 "Богдан Моторс" Фото: автосборочный завод №1 "Богдан Моторс"
Фото: автосборочный завод №1 "Богдан Моторс"

Хозяйственный суд Днепропетровской области 23 декабря открыл производство по делу о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющей производственные активы корпорации "Богдан". Об этом говорится в сообщении самой компании.

Согласно данным в Едином реестре судебных решений, дело открыто по заявлению кредитора — ООО "Финансовая компания "Финворк" (Киев). Распорядителем имущества назначен Евгений Шиман из Днепра.

Кратко и по делу в Telegram

"Богдан Моторс" при этом отмечает, что прошедший год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта. В частности, проявились системные проблемы в самой отрасли и в экономике страны в целом, на что наложился общемировой кризис, вызванный пандемией Covid-19.

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В компании сетуют на то, что Верховная Рада не принимала никаких законопроектов по поддержке и развитию отрасли, при этом государственные закупки продукции машиностроения оказались также значительно сокращены и не имеют динамики развития.

Из-за этого в 2020 году компании фактически пришлось закрыть завод в Черкассах, производивший автомобильную технику для Министерства обороны.

"Сейчас в цехах этого предприятия пусто, а высококвалифицированные работники попали под сокращение. Как результат, доходы компании упали в разы. Это наглядно видно из объемов уплаченных "Богдан Моторс" налогов и других отчислений в бюджеты всех уровней", — отмечается в сообщении.

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Так, в 2019 году общая сумма уплаченных "Богдан Моторс" налогов и сборов составила более 384 млн грн, а за 11 месяцев текущего года этот показатель едва превысил 120 млн грн.

"Кредиторы также отказываются идти навстречу заемщикам во время пандемии. В завершение финансового года один из кредиторов "Богдан Моторс" подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве компании", — отметили в компании.

Там также прогнозируют, что ужесточение карантина в январе "имеет все шансы окончательно похоронить украинскую экономику", поскольку заявления властей, по мнению компании, лишь усиливают панические настроения и ожидания и не сопровождаются системными шагами для поддержки производственного сектора экономики.

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