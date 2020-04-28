Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (ФОТО)

Корпорация "Богдан" создала автомобиль для дезинфекции автодорог и общественного пространства, который способен значительно усилить структуры ГСЧС, коммунальных служб и учреждений здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, презентация автомобиля состоялась на днях в Черкассах.

Созданный на шасси Hyundai HD78, автомобиль предназначен для использования на автомобильных дорогах, соответствующие ГОСТ 3578, имеет высокие динамические характеристики и плавность хода.

Автомобиль имеет возможность без ограничений двигаться в городском трафике и способен преодолевать значительные расстояния со значительной средней скоростью.

"Богдан-3378" может маневрировать и развернуться в условиях плотной городской застройки, радиус его разворота составляет 6,5 метров.

Санитарная часть имеет довольно мощные характеристики. Емкость для дезинфицирующего раствора имеет объем в три кубических метра.

При этом, установка реализована таким образом, что для обработки достижимые не только непосредственно путь, по которому движется авто, но и полосы вдоль автомобиля, где два оператора с помощью выносных дополнительных распылителей могут обрабатывать труднодоступные участки на расстоянии до 30 метров.

Как сообщалось ранее, конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" завершило разработку новой модели электрического автобуса.