Транспорт 1 час назад

Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (ФОТО)

"Богдан-3378" предназначен для использования на автомобильных дорогах, соответствующие ГОСТ 3578, имеет высокие динамические характеристики и плавность хода

Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (ФОТО) Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (ФОТО)
Фото: Корпорация "Богдан"

Корпорация "Богдан" создала автомобиль для дезинфекции автодорог и общественного пространства, который способен значительно усилить структуры ГСЧС, коммунальных служб и учреждений здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, презентация автомобиля состоялась на днях в Черкассах.

Созданный на шасси Hyundai HD78, автомобиль предназначен для использования на автомобильных дорогах, соответствующие ГОСТ 3578, имеет высокие динамические характеристики и плавность хода.

Автомобиль имеет возможность без ограничений двигаться в городском трафике и способен преодолевать значительные расстояния со значительной средней скоростью.

Читайте также:
Под Авдеевку на передовую отправили новые грузовики "Богдан" (ФОТО)

"Богдан-3378" может маневрировать и развернуться в условиях плотной городской застройки, радиус его разворота составляет 6,5 метров.

Санитарная часть имеет довольно мощные характеристики. Емкость для дезинфицирующего раствора имеет объем в три кубических метра.

При этом, установка реализована таким образом, что для обработки достижимые не только непосредственно путь, по которому движется авто, но и полосы вдоль автомобиля, где два оператора с помощью выносных дополнительных распылителей могут обрабатывать труднодоступные участки на расстоянии до 30 метров.

Как сообщалось ранее, конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" завершило разработку новой модели электрического автобуса.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинских заробитчан отправлять за границу сейчас нелогично — МИД
Украинских заробитчан отправлять за границу сейчас нелогично — МИД
В Киеве почти 1,3 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко (ВИДЕО)
В Киеве почти 1,3 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко (ВИДЕО)
В Минздраве обнародовали требования к работе рынков
В Минздраве обнародовали требования к работе рынков
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

  3. "Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

  4. "Слуга народа" хочет ослабить карантин в регионах, где меньше всего зараженных вирусом

  5. Украинские предприниматели вышли на митинги с требованием открыть рынки (ВИДЕО)

Загрузка...