Транспорт 60 минут назад

Украинский "Богдан" победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию

Чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон

Тендерное предложение корпорации "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o. признано лучшим в торгах на поставку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании города Йиглава (Чехия), сообщает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, согласно сообщению на портале электронных закупок Чехии, чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон (около 2,64 млн евро) или 11,9 млн крон за один троллейбус (3 тысячи евро) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (0,6 млн евро).

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В то же время, участвовавшая в тендере Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (3,04 млн евро) или 13,695 млн крон за троллейбус.

Троллейбусы на основе "Богдан Т701" должны быть адаптированы к потребностям чешского рынка, в частности, электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.

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Пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о победе компании в тендере, однако воздержался от других подробностей сотрудничества до официального заключения договора, поскольку в настоящее время длится период оспаривания.

Низкопольный 12-метровый троллейбус "Богдан Т701" выпускается на заводе в Луцке с 2010 года, был разработан с ориентацией на европейский рынок. По информации корпорации, в настоящее время троллейбусы "Богдан" — единственные из производимых в Украине сертифицированы в ЕС.

Как сообщалось ранее, корпорация "Богдан" создала автомобиль для дезинфекции автодорог и общественного пространства, который способен значительно усилить структуры ГСЧС, коммунальных служб и учреждений здравоохранения.

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