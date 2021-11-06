Политика 1 час назад

Экс-замминистра обороны Павловский и глава "Кузни на Рыбальском" Шандра вышли из СИЗО

С отпущенным на свободу Павловским первым делом встретился Порошенко

Вышедший из СИЗО Игорь Павловский. Фото: Facebook/Ростислав Кравец Вышедший из СИЗО Игорь Павловский. Фото: Facebook/Ростислав Кравец
Вышедший из СИЗО Игорь Павловский. Фото: Facebook/Ростислав Кравец

За бывшего заместителя министра обороны (2015-2019) Игоря Павловского, а также главу правления завода "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру 5 ноября были внесены залоги для освобождения из следственного изолятора, где они пребывали в качестве фигурантов дела о поставках армии некачественной военной техники.

Как сообщает Государственное бюро расследований, за них внесли соответственно 18 млн и 10 млн грн — до таких сумм залоги им были уменьшены решениями Киевского апелляционного суда от 21 октября и 4 ноября. Третий подозреваемый пока остается под арестом.

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Напомним, что в июле при избрании подозреваемым меры пресечения суд определил залог в размере нанесенного ущерба, а именно 476 млн грн для Павловского и 443 млн грн для Шандры.

В ГБР также сообщают, что дело находится на финальной стадии расследования и основные следственные действия уже завершены. Бюро обещает передать материалы в суд "в ближайшее время".

"За период досудебного расследования проведено шесть судебных экспертиз и ряд экспертиз продолжается. За это время получены доказательства, изобличающие участников преступного сговора в совершении инкриминируемых им уголовных правонарушений", — отмечается в сообщении.

В частности, указано, что 23 и 28 октября следственные эксперименты подтвердили несоответствие боевых катеров производства "Кузни на Рыбальском" требованиям заказчика в лице Вооруженных сил Украины и Министерства обороны.

В свою очередь, адвокат Ростислав Кравец опубликовал у себя в Facebook фото вышедшего из СИЗО подзащитного с подписью "сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена". Он также подчеркнул, что будет добиваться полного оправдания Павловского и "пресечения любых дальнейших попыток пиариться НАБУ и ГБР на армии".

С Павловским также встретился сразу после освобождения пятый президент Украины Петр Порошенко и его коллеги по фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко и Ростислав Павленко.

Напомним, что 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему замминистра обороны, главе "Кузни на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Их подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ.

Отметим, что в рассматриваемый период бенефициаром завода был упомянутый Порошенко, однако в ноябре 2018 года он продал предприятие компании Сергея Тигипко.

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