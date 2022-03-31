Економіка України скоротиться на п'яту частину через війну, - ЄБРР

За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка України скоротиться на п'яту частину цього року. Потім економіка відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню за кілька місяців.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

Прогноз схильний до серйозних ризиків погіршення "у разі ескалації бойових дій або обмеження експорту газу з Росії", йдеться у звіті організації.

Якщо перемир'я буде досягнуто протягом кількох місяців, відновлення країни може початися в 2023 році і економіка зросте на 23% наступного року.

Вторгнення Росії в Україну викликало найбільший шок, перервавши ланцюжки поставок, погіршуючи торгівлю енергоносіями та погрожуючи експорту продовольства, оскільки Україна є ключовим світовим експортером сільськогосподарської продукції.

"Наразі війна йде на територіях, які виробляють 60% українського ВВП", – йдеться у звіті ЄБРР.

Зазначається, що близько 30% українських підприємств зупинили виробництво, а споживання електроенергії оцінюється на рівні 60% довоєнного рівня.

Крім того, за прогнозами ЄБРР, економіка Росії скоротиться на 10% цього року та стагнує у 2023 році.

Зазначимо, заступник одного із 24 виконавчих директорів МВФ Владислав Рашкован прогнозував, що падіння українського ВВП у 2022 році може становити до 35%. Такий висновок він зробив, виходячи із сьогоднішньої військової ситуації в Україні та методології розрахунку Міжнародним валютним фондом економічної шкоди від військових конфліктів.

При цьому офіційно МВФ поки що прогнозує падіння ВВП України у 2022 році лише на 10%. У свою чергу український міністр фінансів Сергій Марченко вже також зробив набагато песимістичніший прогноз, що величина падіння ВВП країни цього року може скласти від третини до половини.

Зазначимо, втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням вже завданих та майбутніх втрат становлять понад $1 трлн.