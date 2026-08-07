В Киеве почти на три недели частично ограничат движение по бульвару Верховной Рады

В Днепровском районе Киева с 8 по 29 августа частично ограничат движение транспорта по бульвару Верховной Рады из-за ремонта дорожного покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Где в Киеве частично ограничат движение?

Ограничения будут вводиться каждый день с 08:00 до 20:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Работы будут выполнять специалисты Днепровского дорожно-эксплуатационного управления на участке от улицы Сергея Набоки до улицы Строителей.

Водителей призвали заблаговременно планировать маршруты, учитывая введенные ограничения движения.

Напомним, на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.