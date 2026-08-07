У Києві майже на три тижні частково обмежать рух бульваром Верховної Ради

У Дніпровському районі Києва з 8 до 29 серпня частково обмежать рух транспорту бульваром Верховної Ради через ремонт дорожнього покриття.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Де у Києві частково обмежать рух?

Обмеження запроваджуватимуть щодня з 08:00 до 20:00 у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття.

Роботи виконуватимуть фахівці Дніпровського шляхово-експлуатаційного управління на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.

Водіїв закликали завчасно планувати маршрути, враховуючи запроваджені обмеження руху.

Нагадаємо, на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", завершили масштабний ремонт дорожнього покриття. Роботи тривали менше ніж три місяці.