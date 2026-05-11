Імпортозаміщення не допомагає: росіяни мріють про повернення іноземних брендів

Росіяни все більше стикаються з наслідками власної геополітичної ізоляції, яка настала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через західні санкції, і мріють про повернення іноземних компаній.

Служба зовнішньої розвідки України.

"Те, що ще кілька років тому здавалося стабільним ринком із широким вибором міжнародних брендів, сьогодні перетворилося на простір вимушених замінників, паралельного імпорту та зростання цін. І, судячи з нових опитувань, значна частина населення відверто відчуває це як втрату", - зауважили у відомстві.

Результати опитування

Так, понад половина опитаних росіян (56%) хотіла б повернення іноземних компаній на ринок. Найбільший запит - на автомобільні бренди, кіноіндустрію, розробників програмного забезпечення та виробників повсякденного вжитку.

Соціологічні дані також показують глибокий розкол усередині самого російського суспільства. Молодь найбільше прагне повернення іноземних компаній (84% у віковій групі 18-29 років). Натомість старше покоління більш стримане. При цьому у великих містах запит на повернення глобального бізнесу значно вищий, ніж у малих населених пунктах і селах, де частина населення менш залежить від міжнародних брендів.

Найболючіше санкції вдарили по технологічному та промисловому секторах. Після виходу таких гігантів, як Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk та інших, російський ринок програмного забезпечення опинився у стані штучної ізоляції.

"Це призвело до підвищення цін і зниження конкуренції, а також до ситуації, коли бізнес змушений або адаптуватися до обмеженого вибору, або шукати складні обхідні рішення. У результаті імпортозаміщення стало вимушеною заміною без альтернатив рівня глобальних продуктів", - підкреслили у розвідці.

Також показовою є ситуація з товарами повсякденного попиту. Продукти харчування, косметика, побутова техніка значно подорожчали через паралельний імпорт та логістичні ускладнення. Зокрема частина росіян визнає, що у РФ все ж "аналогів нема".

Раніше у розвідці повідомляли, що у Росії фіксують суттєве зростання сегмента дискаунтерів, які стали головним драйвером розвитку роздрібної торгівлі. За рік кількість таких магазинів збільшилася на 26,4%, а їхня виручка зросла на 67,3%, свідчать дані ринку.

Як світові автобренди вийшли з російського ринку

Після початку війни в Україні світові автовиробники масово йшли з російського ринку. Залишили Росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota. Автовиробники продавали свої активи місцевим компаніям за символічні суми, зберігши можливість викупити їх протягом кількох років.

У грудні повідомлялося, що південнокорейський автовиробник Hyundai не може викупити назад свій колишній завод у Санкт-Петербурзі, який продала після початку війни за 10 тисяч рублів (приблизно $100).

Hyundai стала не єдиною компанією, яка втратила свої заводи та виробництва в Росії.

Японська Mazda Motor також втратила таке право. Вона не викупила 50% свого російського заводу у колишнього партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опціони на зворотний викуп, термін дії яких спливає у період з 2027 по 2029 рік. Toyota та Volkswagen продали свої активи без права зворотного викупу.