Импортозамещение не помогает: россияне мечтают о возвращении иностранных брендов

Россияне все больше сталкиваются с последствиями собственной геополитической изоляции, наступившей после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за западных санкций, и мечтают о возвращении иностранных компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"То, что еще несколько лет назад казалось стабильным рынком с широким выбором международных брендов, сегодня превратилось в простор вынужденных заменителей, параллельного импорта и роста цен. И, судя по новым опросам, значительная часть населения откровенно чувствует это как потерю", - отметили в ведомстве.

Результаты опроса

Так, более половины опрошенных россиян (56%) хотели бы возвращения иностранных компаний на рынок. Наибольший запрос – на автомобильные бренды, киноиндустрию, разработчиков программного обеспечения и производителей повседневного потребления.

Социологические данные также показывают глубокий раскол внутри самого русского общества. Молодежь больше всего стремится к возвращению иностранных компаний (84% в возрастной группе 18-29 лет). Зато старшее поколение более сдержанно. При этом в крупных городах запрос на возвращение глобального бизнеса значительно выше, чем в малых населенных пунктах и селах, где часть населения меньше зависит от международных брендов.

Больнее всего санкции ударили по технологическому и промышленному секторам. После выхода таких гигантов как Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk и других, российский рынок программного обеспечения оказался в состоянии искусственной изоляции.

"Это привело к повышению цен и снижению конкуренции, а также ситуации, когда бизнес вынужден либо адаптироваться к ограниченному выбору, либо искать сложные обходные решения. В результате импортозамещение стало вынужденной заменой без альтернатив уровня глобальных продуктов", - подчеркнули в разведке.

Также показательна ситуация с товарами повседневного спроса. Продукты питания, косметика, бытовая техника значительно подорожали из-за параллельного импорта и логистических осложнений. В частности, часть россиян признает, что у РФ все же "аналогов нет".

Ранее в разведке сообщалось, что в России фиксируют существенный рост сегмента дискаунтеров, ставших главным драйвером развития розничной торговли. За год количество таких магазинов увеличилось на 26,4%, а их выручка выросла на 67,3%, свидетельствуют данные рынка.

Как мировые автобренды вышли из российского рынка

После начала войны в Украине мировые автопроизводители массово уходили с российского рынка. Покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota. Автопроизводители продавали свои активы местным компаниям за символические суммы, сохранив возможность выкупить их несколько лет.

В декабре сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai не может выкупить назад свой бывший завод в Санкт-Петербурге, продавшийся после начала войны за 10 тысяч рублей (примерно $100).

Hyundai стала не единственной компанией, потерявшей свои заводы и производства в России.

Японский Mazda Motor также потеряла такое право. Она не выкупила 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz имеют опционы на обратный выкуп, срок действия которых истекает в период с 2027 по 2029 год. Toyota и Volkswagen продали свои активы без права обратного выкупа.