Valentino випустить облігації на €450 млн: як модний дім погасить банківські борги

Італійський модний дім Valentino планує вийти на ринок приватного капіталу та продати облігації, щоб замінити свої поточні банківські борги.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Керівництво бренду вирішило наслідувати приклад інших світових виробників товарів розкоші, які дедалі частіше звертаються за фінансуванням безпосередньо до інституційних інвесторів.

Рада директорів компанії схвалила випуск старших забезпечених облігацій на суму 450 мільйонів євро, а саме розміщення має відбутися до серпня.

Залучені кошти бренд спрямує на дострокове погашення відкритих банківських ліній, а також на покриття капітальних інвестицій та фінансування оборотного капіталу.

Через глобальне уповільнення попиту на люксові товари фінансові результати компанії погіршилися, що призвело до порушення умов чинних банківських ковенантів.

Тоді модному дому довелося терміново домовлятися з банками-кредиторами про рефінансування та залучати вливання капіталу від своїх власників.

Цього разу фінансова стабільність операції додатково підкріплена зобов'язанням акціонерів Kering та Mayhoola інвестувати до 250 мільйонів євро власного капіталу, якщо бренд знову зіткнеться з труднощами під час обслуговування боргу.

Нові папери Valentino, які спочатку були гарантовані банком HSBC, матимуть термін погашення до 2033 року із плаваючою відсотковою ставкою на рівні 6-місячного Euribor плюс 3% маржі.

Облігації будуть амортизаційними, що передбачає початок часткових виплат уже через два роки після їх випуску.

Нагадаємо, італійський дім моди Dolce & Gabbana офіційно підтвердив відставку свого співзасновника Стефано Габбани з адміністративних посад. Дизайнер залишив крісло голови правління модного дому та аналогічну посаду в контролюючій холдинговій компанії ще 1 січня.