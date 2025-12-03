Запланована подія 2

Модний дім Versace став частиною Prada: компанії підписали угоду

Бутік Versace у Мілані / Вікіпедія

Італійський модний дім Prada 2 грудня 2025 року офіційно оголосив про успішне завершення придбання свого конкурента — легендарного бренду Versace. Операцію фіналізовано після отримання всіх необхідних дозволів від регуляторних органів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз Prada.

"Prada сьогодні оголошує про успішне завершення придбання Versace у Capri Holdings", — повідомили у пресслужбі модного дому.

Це стратегічне поглинання значно зміцнює позиції Prada Group на світовому ринку розкішної моди. Сама Група позиціонує себе як "піонер діалогу із сучасним суспільством" та "впливовий лідер" у галузі. Її діяльність базується на цінностях творчої незалежності, трансформації та сталого розвитку.

Тепер до портфелю Prada Group входять:

  • Prada
  • Miu Miu;
  • Church's
  • Car Shoe;
  • Versace
  • історична кондитерська Pasticceria Marchesi
  • проєкт Luna Rossa.

Група має на меті постійно підвищувати цінність своїх брендів, збільшуючи їхню впізнаваність та привабливість. Prada Group здійснює розробку, виробництво та дистрибуцію колекцій одягу, шкіряних виробів та взуття у понад 70 країнах. Її глобальна мережа охоплює 620 власних магазинів, а також канали електронної комерції та універмаги. Крім того, група працює у секторах окулярів та косметики за ліцензійними угодами.

До завершення угоди з Versace (станом на 30 червня 2025 року) Prada Group володіла 25 власними фабриками та налічувала 15 529 співробітників.

Що відомо про угоду?

Компанія Capri Holdings, яка володіє брендами Versace, Michael Kors і Jimmy Choo, виставила на продаж дім моди Versace. Серед потенційних покупців – італійський модний гігант Prada.

Prada вела переговори про купівлю модного будинку, заснованого Джанні Версаче у 1970-х роках, протягом кількох місяців.

У березні повідомлялося, що Prada має намір купити Versace. Покупка переламає багаторічну тенденцію поглинання італійських модних груп, включаючи Gucci та Valentino, іноземними конкурентами.

Угода, про яку було домовлено ще у квітні, передбачає, що дім Prada купить виробника одягу та предметів розкоші Versace за 1,38 млрд доларів готівкою. Продавцем виступає американський інвестор Capri Holdings, який заплатив за бренд 1,8 мільярда доларів у 2018 році.

Ця покупка стане найбільшою за 112-річну історію Prada. Угода не лише поверне бренд Versace в італійське володіння, але й забезпечить Prada більш вигідне становище для конкуренції з більшими світовими люксовими конгломератами, такими як LVMH та Kering.

Європейська комісія 30 вересня заявила, що дала зелене світло на придбання модного дому Versace італійським конкурентом Prada.

Автор:
Тетяна Ковальчук