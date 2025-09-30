Італійський дім моди Prada отримав схвалення ЄС на придбання Versace: що відомо про угоду

Європейська комісія 30 вересня заявила, що дала зелене світло на придбання модного дому Versace італійським конкурентом Prada.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Європейська комісія заявила, що угода не створює жодних проблем для конкуренції.

Що відомо про угоду?

Угода, про яку було домовлено ще у квітні, передбачає, що дім Prada купить виробника одягу та предметів розкоші Versace за 1,38 млрд доларів готівкою. Продавцем виступає американський інвестор Capri Holdings, який заплатив за бренд 1,8 мільярда доларів у 2018 році.

Ця покупка стане найбільшою за 112-річну історію Prada. Угода не лише поверне бренд Versace в італійське володіння, але й забезпечить Prada більш вигідне становище для конкуренції з більшими світовими люксовими конгломератами, такими як LVMH та Kering.

Домовленість про купівлю була досягнута, попри значні потрясіння на світовому ринку, спричинені, зокрема, митами президента США Дональда Трампа. Prada вела переговори про купівлю модного будинку, заснованого Джанні Версаче у 1970-х роках, протягом кількох місяців.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що Prada має намір купити Versace. Покупка переламає багаторічну тенденцію поглинання італійських модних груп, включаючи Gucci та Valentino, іноземними конкурентами.