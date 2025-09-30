Запланована подія 2

Итальянский дом моды Prada получил одобрение ЕС на приобретение Versace: что известно о соглашении

магазин Прада
Магазин Prada в Милане. / Википедия

Европейская комиссия 30 сентября заявила, что дала зеленый свет на покупку модного дома Versace итальянским конкурентом Prada.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Европейская комиссия заявила, что соглашение не создает никаких проблем конкуренции.

Что известно о сделке?

Соглашение, о котором было договорено еще в апреле, предусматривает, что дом Prada купит производителя одежды и предметов роскоши Versace за 1,38 млрд долларов наличными. Продавцом выступает американский инвестор Capri Holdings, заплативший за бренд 1,8 миллиарда долларов в 2018 году.

Эта покупка станет самой большой за 112-летнюю историю Prada. Соглашение не только вернет бренд Versace в итальянское владение, но и обеспечит Prada более выгодное положение для конкуренции с большими мировыми люксовыми конгломератами, такими как LVMH и Kering.

Договоренность о покупке была достигнута, несмотря на значительные потрясения на мировом рынке, вызванные, в частности, пошлинами президента США Дональда Трампа. Prada вела переговоры о покупке модного дома, основанного Джанни Версаче в 1970-х годах, в течение нескольких месяцев.

Напомним, в марте сообщалось, что Prada намерена купить Versace. Покупка преломит многолетнюю тенденцию поглощения итальянских модных групп, включая Gucci и Valentino, иностранными конкурентами.

Автор:
Татьяна Ковальчук