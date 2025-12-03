Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Модный дом Versace стал частью Prada: компании подписали соглашение

Бутик Versace в Милане
Бутик Versace в Милане / Википедия

Итальянский модный дом Prada 2 декабря 2025 официально объявил об успешном завершении приобретения своего конкурента — легендарного бренда Versace. Операция финализирована после получения всех необходимых разрешений от регуляторных органов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Prada.

"Prada сегодня объявляет об успешном завершении приобретения Versace у Capri Holdings", - сообщили в пресс-службе модного дома.

Это стратегическое поглощение значительно укрепляет позиции Prada Group на мировом рынке роскошной моды. Сама группа позиционирует себя как "пионер диалога с современным обществом" и "влиятельный лидер" в отрасли. Ее деятельность базируется на ценностях творческой независимости, трансформации и устойчивом развитии.

Теперь в портфель Prada Group входят:

  • Prada ;
  • Miu Miu ;
  • Church's ;
  • Car Shoe ;
  • Versace ;
  • и сторичная кондитерская Pasticceria Marchesi ;
  • проект Luna Rossa .

Группа стремится постоянно повышать ценность своих брендов, увеличивая их узнаваемость и привлекательность. Prada Group осуществляет разработку, производство и дистрибуцию коллекций одежды, кожаных изделий и обуви более чем в 70 странах. Ее глобальная сеть включает 620 собственных магазинов, а также каналы электронной коммерции и универмаги. Кроме того, группа работает в секторах очков и косметики по лицензионным соглашениям.

До завершения соглашения с Versace (на 30 июня 2025 года) Prada Group владела 25 собственными фабриками и насчитывала 15 529 сотрудников.

Что известно о сделке?

Компания Capri Holdings, владеющая брендами Versace, Michael Kors и Jimmy Choo, выставила на продажу дом моды Versace. Среди потенциальных покупателей – итальянский модный гигант Prada.

Prada вела переговоры о покупке модного дома, основанного Джанни Версаче в 1970-х годах, в течение нескольких месяцев.

В марте сообщалось, что Prada намерена купить Versace. Покупка преломит многолетнюю тенденцию поглощения итальянских модных групп, включая Gucci и Valentino, иностранными конкурентами.

Соглашение, о котором было договорено еще в апреле, предусматривает, что дом Prada купит производителя одежды и предметов роскоши Versace за 1,38 млрд долларов наличными. Продавцом выступает американский инвестор Capri Holdings, заплативший за бренд 1,8 миллиарда долларов в 2018 году.

Эта покупка станет самой большой за 112-летнюю историю Prada. Соглашение не только вернет бренд Versace в итальянское владение, но и обеспечит Prada более выгодное положение для конкуренции с большими мировыми люксовыми конгломератами, такими как LVMH и Kering.

Европейская комиссия 30 сентября заявила, что дала зеленый свет на покупку модного дома Versace итальянским конкурентом Prada.

Автор:
Татьяна Ковальчук