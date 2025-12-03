Модный дом Versace стал частью Prada: компании подписали соглашение

Итальянский модный дом Prada 2 декабря 2025 официально объявил об успешном завершении приобретения своего конкурента — легендарного бренда Versace. Операция финализирована после получения всех необходимых разрешений от регуляторных органов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Prada.

"Prada сегодня объявляет об успешном завершении приобретения Versace у Capri Holdings", - сообщили в пресс-службе модного дома.

Это стратегическое поглощение значительно укрепляет позиции Prada Group на мировом рынке роскошной моды. Сама группа позиционирует себя как "пионер диалога с современным обществом" и "влиятельный лидер" в отрасли. Ее деятельность базируется на ценностях творческой независимости, трансформации и устойчивом развитии.

Теперь в портфель Prada Group входят:

Prada ;

Miu Miu ;



Church's ;

Car Shoe ;



Versace ;

и сторичная кондитерская Pasticceria Marchesi ;

сторичная кондитерская проект Luna Rossa .

Группа стремится постоянно повышать ценность своих брендов, увеличивая их узнаваемость и привлекательность. Prada Group осуществляет разработку, производство и дистрибуцию коллекций одежды, кожаных изделий и обуви более чем в 70 странах. Ее глобальная сеть включает 620 собственных магазинов, а также каналы электронной коммерции и универмаги. Кроме того, группа работает в секторах очков и косметики по лицензионным соглашениям.

До завершения соглашения с Versace (на 30 июня 2025 года) Prada Group владела 25 собственными фабриками и насчитывала 15 529 сотрудников.

Что известно о сделке?

Компания Capri Holdings, владеющая брендами Versace, Michael Kors и Jimmy Choo, выставила на продажу дом моды Versace. Среди потенциальных покупателей – итальянский модный гигант Prada.

Prada вела переговоры о покупке модного дома, основанного Джанни Версаче в 1970-х годах, в течение нескольких месяцев.

В марте сообщалось, что Prada намерена купить Versace. Покупка преломит многолетнюю тенденцию поглощения итальянских модных групп, включая Gucci и Valentino, иностранными конкурентами.

Соглашение, о котором было договорено еще в апреле, предусматривает, что дом Prada купит производителя одежды и предметов роскоши Versace за 1,38 млрд долларов наличными. Продавцом выступает американский инвестор Capri Holdings, заплативший за бренд 1,8 миллиарда долларов в 2018 году.

Эта покупка станет самой большой за 112-летнюю историю Prada. Соглашение не только вернет бренд Versace в итальянское владение, но и обеспечит Prada более выгодное положение для конкуренции с большими мировыми люксовыми конгломератами, такими как LVMH и Kering.

Европейская комиссия 30 сентября заявила, что дала зеленый свет на покупку модного дома Versace итальянским конкурентом Prada.