Valentino выпустит облигации на €450 млн: как модный дом погасит банковские долги

Итальянский модный дом Valentino намерен выйти на рынок частного капитала и продать облигации, чтобы заменить свои текущие банковские долги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Руководство бренда решило последовать примеру других мировых производителей товаров роскоши, которые все чаще обращаются за финансированием непосредственно к институциональным инвесторам.

Совет директоров компании одобрил выпуск старших обеспеченных облигаций на сумму 450 миллионов евро, а именно размещение должно состояться до августа.

Привлеченные средства бренд будет направлен на досрочное погашение открытых банковских линий, а также на покрытие капитальных инвестиций и финансирование оборотного капитала.

Из-за глобального замедления спроса на люксовые товары финансовые результаты ухудшились, что привело к нарушению условий действующих банковских ковенантов.

Тогда модному дому пришлось срочно договариваться с банками-кредиторами о рефинансировании и привлекать вливания от своих собственников.

В этот раз финансовая стабильность сделки дополнительно подкреплена обязательством акционеров Kering и Mayhoola инвестировать до 250 миллионов евро собственного капитала, если бренд снова столкнется с трудностями при обслуживании долга.

Новые бумаги Valentino, первоначально гарантированные банком HSBC, будут иметь срок погашения до 2033 года с плавающей процентной ставкой на уровне 6-месячного Euribor плюс 3% маржи.

Облигации будут амортизационными, что предполагает начало частичных выплат уже через два года после их выпуска.

Напомним, итальянский дом моды Dolce & Gabbana официально подтвердил отставку своего соучредителя Стефано Габбаны с административных должностей. Дизайнер покинул кресло главы правления модного дома и аналогичную должность в контролирующей холдинговой компании еще 1 января.