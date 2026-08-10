Штраф АМКУ на 313 млн грн за сговор на вывоз мусора: что грозит компаниям

Новый сговор на рынке обнаружил Антимонопольный комитет. В этот раз он обвинил в неформальных договоренностях семь компаний, вывозящих мусор в Киеве. По мнению чиновников АМКУ, руководители этих компаний во время тендеров "не соревновались между собой, а предварительно согласовали распределение ролей". В результате доходы получали все участники. АМКУ пишет об этом на языке документов: "Следствием чего стала победа одного из них и обеспечение хозяйственных интересов других".

Семь компаний теперь должны оплатить 313 млн грн. Даже с учетом того, что это совокупный штраф для всех компаний, такая сумма для них существенная. Так, годовой доход одной из оштрафованных фирм - "Альтфатер Киев" - составляет 294 млн грн, другой - "Володар-Роз" - 240 млн грн.

Компании, которые вывозят отходы, пока не комментируют, будут ли платить штрафы и обжаловать это решение. Они объясняют, что не могут определиться, пока не получили текст самого решения АМКУ, а штраф узнали из медиа.

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» имеет длительную практику сопровождения таких споров со стороны бизнеса. О том, что может ожидать эти компании и как бизнесу удается добиваться отмены штрафов АМКУ, Delo.ua поговорило с руководителем практики антимонопольного права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Александром Фефеловым.

Почему такой большой штраф был наложен на компании, которые вряд ли можно отнести к крупному бизнесу?

- Дело не в этих компаниях. В разных отраслях — от фармацевтики и дистрибуции БАДов до топливно-энергетического комплекса, рынка телекоммуникаций и коммунальных услуг — АМКУ выбирает путь максимальных штрафов.

И это вместо того, чтобы дать рекомендации или применить превентивные меры. Даже когда речь идет о формальных мелочах или ошибках, которые можно легко исправить.

Это неправильно. Ведь штраф должен сдерживать от нарушений и предотвращать их, а не разрушать бизнес. Санкции не должны приводить компании к банкротству, уничтожать рабочие места и сокращать налоговые поступления в бюджет, ведь это вредит общему экономическому состоянию государства, особенно в нынешних сложных условиях.

В прошлом году АМКУ оштрафовал бизнес на 5,86 млрд грн — это почти в шесть раз больше, чем в 2024 году. Почему в бюджет поступает лишь незначительная доля этой суммы?

— В 2024 году бизнес уплатил менее 6% от наложенных штрафов, а в 2025 году — чуть больше, почти 10%. Есть несколько причин, почему так происходит.

Первая – длительные судебные процессы. Пока бизнес оспаривает решение в судах трех инстанций, взыскание останавливается или отсрочивается.

Второй фактор – непосильный размер самих санкций. Для большинства компаний такие суммы абсолютно несоразмерны и ставят под угрозу дальнейшее существование бизнеса. Из-за риска банкротства предприятия используют все юридические механизмы защиты, чтобы выжить. Это еще раз доказывает, что Антимонопольный комитет должен руководствоваться принципом пропорциональности и назначать реалистические штрафы, а не выставлять непосильные счета компаниям.

Какие доказательства АМКУ обычно используют в подобных делах?

— Полного текста решения в открытом доступе еще нет, ведь, согласно законодательству, Комитет должен обнародовать его в течение 10 дней после принятия. Подробно проанализировать аргументы АМКУ можно будет только после опубликования решения.

Относительно доказательной базы: по делам о сговоре АМКУ традиционно опирается не на прямые факты, а на совокупность опосредованных признаков и концепцию баланса вероятностей. Такими признаками могут быть, например, общий адрес офисов или общие контрагенты. Однако в современных условиях географическое расположение не является определяющим фактором для коммуникации, поэтому использование таких косвенных аргументов требует высокого стандарта доказывания.

Вывоз бытового мусора – это бизнес, жестко привязанный к географии и логистике, где все определяет экономическая целесообразность. Формирование маршрутов перевозчиков в пределах конкретных районов или секторов является объективной операционной необходимостью. Направлять мусоровозы из одного конца мегаполиса на другой означает сжигать лишнее горючее, создавать пробки и срывать графики выполнения работ. Поэтому логистическое зонирование в этой сфере – это не признак заговора, а естественный способ обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры города.

После такого решения компаниям будет запрещено участвовать в публичных закупках в течение трех лет, верно?

– Да. И это одно из самых рискованных последствий этой нормы законодательства. Если большинство ключевых операторов рынка лишат права участвовать в тендерах, город может столкнуться с дефицитом участников закупок и перебоями в предоставлении услуг.

Если системных игроков устранят, возникает вопрос: кто способен быстро заменить их мощности в соответствующих объемах и при этом соблюдать все экологические и технические требования? Перераспределение рынка в пользу менее подготовленных субъектов может отрицательно сказаться на качестве услуг горожан и стабильности городского хозяйства.

А действующие договоры на вывоз мусора теперь тоже отменены?

– Нет. Само по себе решение АМКУ не делает заключенные договоры недействительными. Признать их таковым может только суд в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Украины. Поэтому все действующие контракты продолжают действовать до истечения срока.

Основные юридические и практические трудности возникнут позже, когда срок действия этих договоров завершится и будут объявлены новые конкурсы. Тогда оштрафованные компании будут подпадать под законодательное ограничение и просто не смогут подать свои заявки.

Если компании решат обжаловать решения, какие у них перспективы судебной защиты?

— Судебная практика по делам об антиконкурентных сговорах на торгах пока достаточно жесткая в отношении бизнеса. Выиграть суд против АМКУ в этой категории удается только в редких случаях.

Суды преимущественно становятся на сторону АМКУ и соглашаются, что совокупности косвенных улик вполне достаточно для наказания. Впрочем, защититься в суде все же реально, если подробно доказать, что действия компаний были экономически оправданы и не оказали негативного влияния на конкуренцию.

В практике нашей юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" есть примеры успешной отмены решений Комитета. К примеру, по резонансному делу по иску Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского ("Жуляны") и ООО "Мастер-Авиа", в которой АМКУ наложил штраф в размере 2,5 млн грн за якобы антиконкурентные действия, нам удалось после двухлетнего судебного разбирательства добиться полной отмены решения Комитета в Верховном Суде.

По другим делам, в частности, по рынку переработки древесины, удавалось в судебном порядке доказать непропорциональность наложенных финансовых санкций, что заставило Комитет существенно уменьшить штрафы — с десятков миллионов гривен до приемлемых сумм. Однако в сфере публичных закупок доказательный барьер для истцов остается очень высоким.