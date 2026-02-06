Росіяни учетверте за лютий обстріляли Херсонську ТЕЦ

Російські війська впродовж доби здійснили артилерійські обстріли території Херсонської теплоелектроцентралі. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафтогаз".

Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого. Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання та створити гуманітарні ризики для населення.

"Координуємо дії з місцевою владою та опрацьовуємо всі можливі варіанти забезпечення теплом", — повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо, 3 лютого росіяни завдали ударів по Дарницькій ТЕЦ, в результаті чого вона отримала критичні пошкодження. Для відновлення знадобиться щонайменше три місяці.