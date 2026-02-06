Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,10

42,97

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росіяни учетверте за лютий обстріляли Херсонську ТЕЦ

Херсонська ТЕЦ
Росіяни обстріляли Херсонську ТЕЦ

Російські війська впродовж доби здійснили артилерійські обстріли території Херсонської теплоелектроцентралі. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафтогаз".

Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого. Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання та створити гуманітарні ризики для населення.

"Координуємо дії з місцевою владою та опрацьовуємо всі можливі варіанти забезпечення теплом", — повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо, 3 лютого росіяни завдали ударів по Дарницькій ТЕЦ, в результаті чого вона отримала критичні пошкодження.  Для відновлення знадобиться щонайменше три місяці.

Автор:
Тетяна Гойденко