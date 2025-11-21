У Києві запрацюють 7 міні-ТЕЦ вже цієї зими – Кличко

У Києві запроваджується унікальна система розподіленої когенерації, аналогів якої немає в жодній країні світу. До кінця цього року в столиці запрацюють 6 нових міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей), ще одна – на початку наступного.

Як пише Delo.ua, про це розповів в ефірі телеканалу "Київ" мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, це допоможе Києву забезпечувати критичні об’єкти інфраструктури і житлові будинки електроенергією та теплом в умовах аварійних відключень.

"Продовжуємо запроваджувати модель розподіленої когенерації. Ми говоримо про більш маневрену та гнучку систему міні-ТЕЦ. Це невеликі, порівняно з існуючими гігантами об’єкти когенерації, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію", - зауважив Кличко.

Він акцентував увагу на тому, що розподіленість таких міні-ТЕЦ у різних районах міста стане однією з їх ключових переваг, адже це значно ускладнить мету армії Росії, яка намагається максимально пошкодити нашу енергосистему.

При цьому Кличко наголосив, що будівництво нових ТЕЦ також передбачає створення захисних споруд 2-го рівня.

"Зведення такої категорії захисту можливе якраз у випадку об’єктів розподіленої когенерації, враховуючи їх менший розмір та потужність", - наголосив мер столиці.

Що відомо про нові міні ТЕЦ

Ще в кінці травня 2024 року Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у столиці. Вони будуть розміщені й на правому, і лівому берегах Києва, в місцях, де проживає багато людей.

Мета цього проекту - забезпечити альтернативні джерела енергопостачання для багатоквартирних будинків.

Міні-ТЕЦ — це компактні енергетичні установки, які виробляють електроенергію та теплову енергію одночасно. Вони зазвичай використовуються для забезпечення енергією промислових об'єктів, житлових комплексів або окремих будівель. Міні-ТЕЦ можуть використовувати різні види палива, включаючи природний газ, біогаз, мазут або тверді види палива.

Міні-ТЕЦ можуть бути розташовані в окремих будівлях або вбудовані в існуючі структури. На території може бути розташована котельня, генераторна установка, системи охолодження та інші допоміжні установки. Зовні вони часто виглядають як невеликі промислові будівлі або контейнери.

Контейнерні міні-ТЕЦ змонтовані в стандартних контейнерах, що дозволяє легко транспортувати і встановлювати їх на місці.

Нагадаємо, Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами та планує побудувати ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо.