В Киеве заработают 7 мини-ТЭЦ уже этой зимой – Кличко

В Киеве вводится уникальная система распределенной когенерации, аналогов которой нет ни в одной стране мира. До конца этого года в столице заработают 6 новых мини-ТЭЦ (теплоэлектроцентралей), еще одна – в начале следующего.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал в эфире телеканала "Киев" мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, это поможет Киеву снабжать критические объекты инфраструктуры и жилые дома электроэнергией и теплом в условиях аварийных отключений.

"Продолжаем внедрять модель распределенной когенерации. Мы говорим о более маневренной и гибкой системе мини-ТЭЦ. Это небольшие по сравнению с существующими гигантами объекты когенерации, одновременно производящие электрическую и тепловую энергию", - отметил Кличко.

Он акцентировал внимание на том, что распределенность таких мини-ТЭЦ в разных районах города станет одним из их ключевых преимуществ, ведь это значительно усложнит цель армии России, пытающейся максимально повредить нашу энергосистему.

При этом Кличко подчеркнул, что строительство новых ТЭЦ также предполагает создание защитных сооружений 2-го уровня.

"Строительство такой категории защиты возможно как раз в случае объектов распределенной когенерации, учитывая их меньший размер и мощность", - подчеркнул мэр столицы.

Что известно о новых мини ТЭЦ

Еще в конце мая 2024 Киевский городской совет согласовал установка 6 мини-теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в столице. Они будут размещены и на правом, и на левом берегах Киева, в местах, где проживает много людей.

Цель этого проекта – обеспечить альтернативные источники энергоснабжения для многоквартирных домов.

Мини-ТЭЦ – это компактные энергетические установки, которые производят электроэнергию и тепловую энергию одновременно. Они обычно используются для обеспечения энергией промышленных объектов, жилых комплексов или отдельных построек. Мини-ТЭЦ могут использовать разные виды топлива, включая природный газ, биогаз, мазут или твердые виды топлива.

Мини-ТЭЦ могут быть расположены в отдельных зданиях или встроены в существующие структуры. На территории могут быть расположены котельная, генераторная установка, системы охлаждения и другие вспомогательные установки. Внешне они часто смотрятся как маленькие промышленные строения либо контейнеры.

Контейнерные мини-ТЭЦ смонтированы в стандартных контейнерах, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их на месте.

Напомним, Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами и планирует построить ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива.