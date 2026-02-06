Россияне в четвертый раз за февраль обстреляли Херсонскую ТЭЦ

Российские войска на протяжении суток провели артиллерийские обстрелы территории Херсонской теплоэлектроцентрали. Зафиксировано не менее пяти попаданий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Нафтогаз".

Это уже четвертая атака на Херсонскую ТЭЦ с начала февраля. Россия продолжает целенаправленно избивать по гражданской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить восстановление объектов теплоснабжения и создать гуманитарные риски для населения.

"Координируем действия с местными властями и прорабатываем все возможные варианты обеспечения теплом", - сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним, 3 февраля россияне нанесли удары по Дарницкой ТЭЦ, в результате чего она получила критические повреждения. Для восстановления потребуется не менее трех месяцев.