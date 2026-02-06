Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,10

42,97

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россияне в четвертый раз за февраль обстреляли Херсонскую ТЭЦ

Херсонская ТЭЦ
Россияне обстреляли Херсонскую ТЭЦ

Российские войска на протяжении суток провели артиллерийские обстрелы территории Херсонской теплоэлектроцентрали. Зафиксировано не менее пяти попаданий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Нафтогаз".

Это уже четвертая атака на Херсонскую ТЭЦ с начала февраля. Россия продолжает целенаправленно избивать по гражданской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить восстановление объектов теплоснабжения и создать гуманитарные риски для населения.

"Координируем действия с местными властями и прорабатываем все возможные варианты обеспечения теплом", - сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним, 3 февраля россияне нанесли удары по Дарницкой ТЭЦ, в результате чего она получила критические повреждения. Для восстановления потребуется не менее трех месяцев.

Автор:
Татьяна Гойденко