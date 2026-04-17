Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу через обстріли РФ: місто залишилося без гарячої води

У ніч на 17 квітня 2026 року об’єкти критичної інфраструктури Чернігова зазнали чергового цілеспрямованого удару з боку РФ. Унаслідок масованої атаки Чернігівська ТЕЦ була змушена тимчасово призупинити свою діяльність.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Чернігівська міська рада.

"Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках. На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування", - йдеться в повідомленні.

Через зупинку теплоелектроцентралі КП "Теплокомуненерго" офіційно повідомило про тимчасове припинення подачі гарячої води мешканцям міста. Станом на ранок 17 квітня послуга залишається недоступною для всіх категорій споживачів.

Наразі підприємство зосереджене на оцінці масштабів пошкоджень, спричинених обстрілом, та плануванні відновлювальних робіт.

На об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства.

Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Містян закликають зберігати спокій та з розумінням поставитися до вимушених обмежень.

Нагадаємо, 16 квітня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання.