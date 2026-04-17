Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу через обстріли РФ: місто залишилося без гарячої води

У ніч на 17 квітня 2026 року об’єкти критичної інфраструктури Чернігова зазнали чергового цілеспрямованого удару з боку РФ. Унаслідок масованої атаки Чернігівська ТЕЦ була змушена тимчасово призупинити свою діяльність.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Чернігівська міська рада.

"Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках. На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування", - йдеться в повідомленні.

Через зупинку теплоелектроцентралі КП "Теплокомуненерго" офіційно повідомило про тимчасове припинення подачі гарячої води мешканцям міста. Станом на ранок 17 квітня послуга залишається недоступною для всіх категорій споживачів. 

Наразі підприємство зосереджене на оцінці масштабів пошкоджень, спричинених обстрілом, та плануванні відновлювальних робіт.

На об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства.

Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Містян закликають зберігати спокій та з розумінням поставитися до вимушених обмежень.

Нагадаємо, 16 квітня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання. 

Автор:
Тетяна Бесараб