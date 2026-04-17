Черниговская ТЭЦ приостановила работу из-за обстрелов РФ: город остался без горячей воды

Черниговская ТЭЦ приостановила работу/Черниговский городской совет

В ночь на 17 апреля 2026 года объекты критической инфраструктуры Чернигова потерпели очередной целенаправленный удар со стороны РФ. В результате массированной атаки Черниговская ТЭЦ была вынуждена временно приостановить свою деятельность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Черниговский городской совет.

"Коллектив предприятия непрерывно работал и будет продолжать работать для обеспечения жизненно необходимых услуг в ваших домах. К сожалению, объекты критической инфраструктуры вновь потерпели целенаправленное поражение, что повлияло на стабильность их функционирования", - говорится в сообщении.

Из-за остановки теплоэлектроцентрали КП "Теплокоммунэнерго" официально сообщило о временном прекращении подачи горячей воды жителям города. По состоянию на 17 апреля услуга остается недоступной для всех категорий потребителей.

В настоящее время предприятие сосредоточено на оценке масштабов повреждений, вызванных обстрелом, и планировании восстановительных работ.

На объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство.

Точные сроки восстановления устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.

Горожане призывают сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям.

Напомним, 16 апреля в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остаются без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Бессараб