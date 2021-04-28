Зеленский хочет провести встречу с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с главой РФ Владимиром Путиным обязательно состоится, а местом для ее проведения мог бы стать Ватикан.

Об этом глава государства сообщил в интервью итальянской la Repubblica.

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"Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе. Посредник с такими полномочиями принесет уверенность, которой до сих пор не хватало в наших попытках достичь соглашения", — заявил Зеленский.

Он также выразил мнение, что его встреча с Путиным "обязательно состоится".

"Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку", — добавил президент.

При этом Зеленский признал, что "реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно".

"Это, конечно, не способствует укреплению взаимного доверия. Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы", — заявил глава государства.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке "украинского Донбасса, где идет война".

После этого президент РФ заявил, что Зеленского готовы принять в Москве "в любое удобное для него время", однако вопросы, касающиеся Донбасса, главе Украинского государства следует обсуждать с лидерами "Л/ДНР".

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным где угодно. Также, по его словам, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку уже поручено организовать проведение переговоров.

Сам Ермак 27 апреля заявил, что ни дата, ни место встречи пока не согласованы.