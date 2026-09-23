В России повысят тарифы на электроэнергию для бизнеса, чтобы оплатить защиту сетей от дронов

Расходы на физическую защиту и восстановление электрических сетей после ударов беспилотников и диверсий в России будут включены в тарифы на передачу электроэнергии для крупного бизнеса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В ведомстве заявили, что повышение тарифов коснется тех регионов, где зафиксируют соответствующую потребность. В то же время, для населения стоимость электроэнергии не изменится.

Почему власти переводят расходы на предприятия

Ранее заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что в осенне-зимний период 2025-2026 годов из-за "внешнего влияния" в стране было повреждено или выведено из строя около 8,5 ГВт мощностей. Однако масштабы разрушений сетевой инфраструктуры в министерстве не раскрыли.

Из-за атак беспилотников у российских сетевых компаний появилась новая статья расходов, которая ранее не была предусмотрена ни в бизнес-планах, ни в тарифах. Поскольку возможности получения субсидий из федерального и региональных бюджетов ограничены из-за их дефицита, основным способом компенсации остается тарифная выручка с предприятий.

На сколько подорожает передача электроэнергии

Расходы компаний в защиту энергообъектов существенно отличаются в зависимости от близости региона к линии фронта. По оценкам отраслевых аналитиков:

в среднем по РФ тарифы на передачу тока дополнительно возрастут на 0,4–1,5% в год;

в регионах с существенными затратами на защиту и восстановление инфраструктуры рост составит 4-6%;

наиболее ощутимым подорожание будет для энергоемких секторов – металлургии, а также центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось, что в России защиту электростанций от дронов хотят заложить в тарифы для населения. Российские энергетические компании выступили с инициативой повысить тарифы для потребителей, чтобы собрать средства в защиту энергетической инфраструктуры от атак беспилотников.